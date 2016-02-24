Василий Шкляр рассказал, какие опасности подстерегают съемки фильма "Черный Ворон"

Экранизация романа "Чорний ворон" может таить опасность, потому что в Украине давно не снимали художественных фильмов.

Об этом известный писатель Василий Шкляр рассказал на чате в "Главреде".

"В последнее время некоторые телеканалы пытаются менять свою политику в создании собственного кинопродукта. "Плюсы", насколько мне известно, взялись экранизировать несколько резонансных украинских романов. В их число попал и "Черный Ворон", — поделился писатель.

Также Шкляр рассказал, какие требования выдвигал команде, которая работала над сценарием и созданием фильма. "Я хочу, чтобы фильм сохранил и передал дух романа. Чтобы он не разочаровал ни меня, ни моих читателей. Говорят, кино всегда хуже книги. Опасения еще и от того, что мы во времена независимости почти не снимали своего кино, не имели не то, что традиций, а даже обычной практики. Меня спрашивают: а кто режиссер, а кто актеры? Так же я могу спросить и вас: а кого вы предлагаете? И вы растеряетесь. К тому же автор имеет минимальное влияние на создателей фильма", — поделился Шкляр.

Рассказал писатель, когда ориентировочно можно будет увидеть фильм на экранах. "Планируется, что съемки завершатся в этом году. Но кино — это такая штука, которую сопровождают различные непредвиденные обстоятельства. Времена года, погода, финансы, здоровье актеров и тому подобное. Для телевидения будет четырёхсерийный фильм. Отдельно будет прокатный вариант полнометражного фильма.

Напомним, Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова".