Начался чат с музыкантами группы "Kozak System" Иваном Леньо и Владимиром Шерстюком

На сайте "Главред" начался чат с участниками группы "Kozak System" Иваном Леньо и Владимиром Шерстюком.

Сейчас музыканты готовятся к польско-украинскому рок-шоу групп "Enej" и "Kozak System", которое состоится уже 5 марта в клубе "Sentrum". Не секрет, что "Kozak System" активно выступают в Польше, а также создают совместные работы с польскими исполнителями. Так, в результате давней дружбы с коллективом "Enej" появилась песня "Brat za Brata", которая стала гимном Евромайдана, а также песня "Біля тополі". Кроме того, записана общая работа с польской группой "Red Lips", — "Kochaj i Żyj" ("Живи і люби"). Причем эта песня настолько пришлась по душе полякам, что летом 2015 года она вошла в тройку лучших на масштабном польском фестивале "Opole".

Напомним также, что "Kozak System" стали инициаторами петиции к Президенту о запрете российской медиа продукции в украинских эфирах, которая на сегодняшний день набрала более девяти тысяч подписей.

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