В России дом Тараса Шевченко сравняли с землей и сделали парковку

В российском Оренбурге уничтожили дом, где во время ссылки жил Тарас Шевченко.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр культуры Вячеслав Кириленко на заседании Кабмина, сообщает телеканал "112 Украина".

"Стало известно, что в городе Оренбург в РФ уничтожено здание, в котором находился Тарас Шевченко вовремя сcылки, которая была устроена ему тогдашним царем", — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что дом, где находился Шевченко, был памятником архитектуры и был соответствующий охранный номер, он полностью разрушен. На месте дома построили парковку.

По этому поводу премьер-министр Арсений Яценюк поручил обратиться в ЮНЕСКО.

"Я прошу МИД вместе с Минкультуры направить ноту российскому МИД, вместе с Минкультом проинформировать ЮНЕСКО и другие международные организации об уничтожении памятника культуры. Это недопустимо. Наши международные партнеры знают, как выглядит в лицо Россия, это еще одно подтверждение", — сказал премьер.

Напомним, на Запорожье снесли памятник великому Кобзарю.