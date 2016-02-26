"Останній москаль" стал соведущим утреннего шоу "Сніданок з 1+1"

Сегодня "Останній москаль" Игорь Скрипко стал соведущим утренного шоу "Сніданок з 1+1".

Вместе с ведущими программы Анатолием Анатоличем и Мариной Леончук Игорь Скрипко в студии утреннего шоу учился сажать семена, говорил с гостями о пользе чтения.

Также он поздравил с Днем рождения режиссера сериала "Останній москаль" Семена Горова, которому сегодня исполняется 44 года.

Актер Игорь Скрипко приоткрыл завесу тайны касательно того, что ждет зрителей во втором сезоне самого популярного сериала страны "Останній москаль".

"Во втором сезоне в Великие Вуйки вернется мой отец Дмитрий, брат дядька Ивана. Конечно же, для колоритного карпатского села его приезд станет большим событием. Селяне не совсем обрадуются приезду Дмитрия. Перед Валерой станет выбор, чью сторону принять – жителей села или же московского отца. Также Дмитрию не совсем придётся по душе личный выбор Валеры, школьная учительница Ксения, которую он полюбил. Отец будет всячески пытаться вмешиваться в наши отношения", - рассказал Игорь Скрипко, исполнитель роли "москаля Валеры".

Напомним, что сериал "Останній москаль" в 2015 году стал лидером телесмотрения сразу по двум аудиториям исследования (показатель по аудитории: 18-54, 50 тыс+ и 14-49, 50 тыс+). Премьера первого сезона состоялась весной 2015 года.

Автором идеи и сценаристом украинской комедии, как и в первом сезоне, выступил Николай Куцик. Режисер — Семен Горов. Над созданием сериала работала команда "1+1 Production".