Авторы ленты "Зима в огне" поссорились перед церемонией "Оскар"

Создатели ленты "Зима в огне" считают, что номинация украинско-американско-британской ленты о Революции достоинства на "Оскар" уже является победой.

Продюсеры фильма завили, что о событиях на Майдане теперь узнают еще больше людей, говорится в сюжете ТСН.

В США вспыхнул конфликт в команде авторов ленты. Ее версий, как выяснилось, две. Первая называлась "Молись за Украину", вторая — "Зима в огне". Первую делали в Украине силами "Спільнобачення" и "Укрстріму" под руководством Евгения Афинеевского. Вторую — когда сводная команда США и Великобритании работала с продуктом, созданным почти тремя десятками различных украинских операторов. Версии отличаются только хронометражем, спецэффектами и графикой, однако имена сценаристов имеют разные. По большому счету, это и вызвало конфликт в команде, который длился давно, но с новой силой взорвался уже перед "Оскаром". Как уже сообщалось, вместо украинской работы "Оскар" за лучший документальный фильм получила лента "Эми" режиссера Азифа Кападиа о Эми Уайнхаус.

Напомним, фильм о Майдане победил на кинофестивале в Торонто.