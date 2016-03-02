"Оскар" по-украински: Герман "наградили" за лучший грим, а патриарха Кирилла — за костюм

88-я церемония вручения "Оскара" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

В Украине решили дать фору американским звездам и раздать "Оскары" политикам.

Конечно же, в шутливой форме и с фотожабами.

Итак, Леонардо Ди Каприо затмил Олег Ляшко, его наградили "Оскаром" за лучшую мужскую роль. А лучшим актером второго плана стал Михаил Добкин. Не оставили без внимания визуальное перевоплощении Анны Герман — она получила "Оскар" в номинации "Самий луччій грім". "Она, очевидно, собиралась играть в том фильме с Леонардо какую-то роль второго плана — жену заброшенного охотника, которая героически преодолевает все лишения и тяготы одинокой якутской женщины", "у Юща на пасіці у вулику зночувала — апітєрапія...", — комментируют фото в сети.

Николаю Яновичу Азарову предложили "награду" "за открытие нового языка в мире", он получил Оскар в номинации — "Лучший фильм на иностранном языке". А московского патриарха Кирилла — за лучший костюм. "Здесь действительно Голливуд отдыхает — таких актеров, как в украинском политикуме, еще поискать надо! Это таки шедевр. Наш ответ Леонардо", — пишут пользователи сети.

Напомним, Леонардо ДиКаприо получил свою первую премию "Оскар", победив в номинации "Лучший актер".

фото: Facebook Богдана Процишина