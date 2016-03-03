По роману Джоан Роулинг выйдут три фильма

Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, объявила, что экранизация ее романа "Фантастические звери и места их обитания" будет состоять из трех фильмов.

Об этом сама Роулинг написала в Twitter.

Таким образом Роулинг ответила одной из читательниц, которая неверно поняла, что пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая в этом году будет воплощена на сцене театра, также экранизируют.

"Боюсь, вы ошиблись. "Проклятое дитя" — это спектакль. Зато по "Фантастическим зверям" будут три фильма", — написала Роулинг.

Фильм "Фантастические звери", который снимают по одноименному роману Джоан Роулинг, расскажет о событиях, произошедших за 70 лет до начала саги о Гарри Поттере. Главный герой трилогии — магический зоолог Ньют Скамандер (его сыграет оскароносный британский актер Эдди Редмэйн) — автор книги о магических животных, пишет gordonua. Первая часть фильма, трейлер которого обнародовали в декабре, выйдет в ноябре 2016 года.

Напомним, автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что работает над новой детской книгой.