Американский эксперт назвал фаворитов "Евровидения-2016"

Самые высокие шансы на победу в конкурсе "Евровидение 2016" имеет страна-хозяйка Швеция (26%), второе место у России (16), далее с отрывом следуют Австралия (6), Латвия, Сербия и Франция (по 4).

Так оценивает ситуацию американский специалист Дэвид Ротшильд — экономист исследовательского подразделения компании Microsoft, занимающийся составлением прогнозов в самых разных областях — от политики и экономики до спорта и индустрии развлечений, сообщает ТАСС.

Его оценки в основном опираются на рынки пари. Такие тотализаторы, по его словам, очень активно работают по европейскому конкурсу и по главным американским кинопремиям — "Оскарам".

Кроме того, по словам Ротшильда, на его оценки реально влияют предыдущие туры голосования. На "Евровидении" это конкурсный отбор, в американском кино — награды второго ряда, присуждаемые до "Оскаров".

Сверх этих двух факторов специалист принимает во внимание "различные другие переменные", включая опросы и комментарии в соцсетях. Но на цифрах рейтинга они практически не отражаются.

На вопрос о том, почему его, американца, вообще интересует "Евровидение", Ротшильд ответил: "Меня интересует все, что интересует других! "Евровидение" — это увлекательная затея, объединяющая весь континент и во многом отражающая как добрую волю между народами, так и разногласия. Я люблю следить за голосованием и наблюдать, как страны друг к другу относятся".

Прогнозы Ротшильда привлекают внимание американских СМИ, включая и самые солидные. Перед минувшей церемонией вручения "Оскаров" он угадал победителей в 17 из 24 номинаций.

На его взгляд, это в целом достойный показатель, хотя и далеко не рекорд: в 2015 году у него было 20 "попаданий", в 2014 — 21, в 2013 — 19.

Главной промашкой в нынешнем сезоне стал "Оскар" за лучшую картину, доставшийся фильму "В центре внимания". По прогнозам выиграть должен был "Выживший" с Леонардо ди Каприо в главной роли.

Напомним, по мнению немецких экспертов у Джамалы, которая представит Украину на "Евровидение", высокий шанс на победу.