"На ножах": телеканал "1+1" готовит острую премьеру

Телеканал "1+1" презентовал второй промо-ролик нового реалити-шоу "На ножах" с беременной ведущей Ольгой Фреймут.

Уже совсем скоро телезрителей ожидает "острая премьера".

"На чем держится ресторан? Некоторым рестораторам кажется, что на большом меню. Некоторые думают, что спасти может интересный интерьер. А кто-то считает, что достаточно хорошего сервиса. И когда команда ресторана "на ножах", от позорного падения ему не удержаться. Мы знаем, что необходимо изменить в ресторане. Но знают ли рестораторы, что измениться придется им самим — задается вопросом ведущая. — Вместе с опытным ресторатором Дмитрием Борисовым мы поможем владельцам создать ресторан, в который вы непременно захотите прийти".

В новом реалити-шоу "На ножах" Ольга Фреймут будет не только указывать на недостатки ресторанов, но и поможет им устранить их и выйти на качественно новый уровень. Всего за пять дней Фреймут вместе с командой лучших экспертов превратит заведение, которое находится на грани краха, в успешное место. В преображении ресторанов ведущей поможет команда авторитетных экспертов: известный ресторатор Дима Борисов, дизайнеры интерьера, психолог, эксперт по этикету и другие специалисты.

Проект "На ножах" снят по американскому формату Kitchen Nightmares телеканала Fox. Производит проект "1+1 Продакшн", а увидеть его в эфире телеканала "1+1" можно будет уже этой весной.