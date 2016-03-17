В США умер сын легендарного Фрэнка Синатры

Американский певец, сын легендарного актера и музыканта, Фрэнк Синатра-младший ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Об этом сообщил портал TMZ.

Вечером, 16 марта, Фрэнк Синатра-младший скончался от сердечного приступа в городе Дейтона-Бич, штат Флорида (США), где должен был выступить с концертом.

У музыканта осталось две дочери — Нэнси и Тина.

По сведениям местной газеты The Daytona Beach News-Journal, он умер в одной из местных больниц. У музыканта осталось две дочери — Нэнси и Тина.

Напомним, умер старший брат Фиделя и Рауля Кастро.