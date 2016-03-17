Влада Литовченко собрала дипломатов в музее Тараса Шевченко

Настоящую библиотеку мировых гениев поэтического слова подарили послы иностранных государств в Украине Национальному музею Тараса Шевченко.

Более 30-ти сборников авторов своих стран дипломаты принесли на культурно-художественную церемонию "Нас єднає Шевченкове слово", который проводится в Музее уже второй год подряд в рамках шевченковских дней.

Чествование Шевченко начали с декламации "Заповіту" — в этом году исполняется 170 лет его написанию. Народный артист Владимир Талашко прочитал "Заповіт" на украинском, Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в Украине Красимир Минчев — на болгарском, звучало также произведение и на фламандском языке. Далее Послы представили литературных гениев своих стран, чье творчество так же значимо у них на родине, как Шевченко — в Украине. В музее звучали стихи на английском, голландском, чешском, румынском, испанском, португальском, польском, молдавском, индонезийском, арабском и даже персидском языках. Лично 34 Чрезвычайных и Полномочных посла и представителя дипломатического корпуса познакомили присутствующих с творчеством Махмуда Дарвиша, Адама Мицкевича, Алишера Навои, Шота Руставели, Хосе Эрнандеса, Джелаледдина Руми, Якуба Коласа, Гидо Гезелле, Чарила Анвара, Аль-Джавагири, Мигеля де Сервантеса, Михая Чимпая и др.

"Уже второй год подряд послы охотно принимают участие в проекте, — говорит основатель и организатор "Нас єднає Шевченкове слово", Глава Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко. — Приятно, что культурная дипломатия сближает, а дипломаты поддерживают подобные мероприятия. Это говорит о том, что Шевченко действительно поэт всего человечества".

"Мы планируем издать книгу, где будут собраны литературные наследия других стран, а также произведения Шевченко на языках стран, с которыми у Украины есть дипломатические отношения", — добавила соорганизатор, руководитель проекта OUTLOOK Дарья Карякина.

Все книги, авторов которых представили дипломаты, они передали в фонд Музея. Также в Национальном музее Шевченко останется и уникальный портрет-пазл, составленный во время церемонии самими послами из кусочков "Заповіту", переведенного на 25 языков мира.

Первый заместитель Министра культуры Украины Игорь Лиховой вспомнил, как во время его пребывания на дипломатической миссии руководство государства требовало поднимать экономическое сотрудничество. "Но мне всегда казалось, что самое важное — выстроить культурную атмосферу в той стране, в которой ты имеешь честь представлять украинский народ. Я верю в успех нашей совместной миссии", — заверил Игорь Лиховой.

Напомним, Влада Литовченко открыла в Яремче Фестиваль украинского кино.