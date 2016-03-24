В Амстердаме покажут правду о Майдане

В рамках культурного ивента в Амстердаме (Голландия) пройдут дни украинского кино.

Об этом пишет marieclaire.ua.

В рамках события покажут документальные ленты, рассказывающие о знаковых для Украины событиях — от классики немого кино до хитов международных кинофестивалей.

Откроет киносмотр картина "Одиннадцатый", созданная пионером советской авангардной документалистики Дзигой Вертовым. В 2014 году его "Человек с киноаппаратом" был признан британским журналом Sight & Sound лучшим документальным фильмом всех времен. "Одиннадцатый" — первая украинская работа режиссера. Лента, рассказывающая о строительстве социализма в Украинской ССР смонтирована из кадров советской кинохроники. Показ отреставрированного фильма состоится в сопровождении живого саундтрека в исполнении композитора Антона Байбакова и музыканта Софии Турты.

В программу вошел и документальный хит "Русский дятел" Чада Грасии, фильм-обладатель Гран-при жюри за лучшую документальную работу на фестивале Сандэнс. Главный герой, эксцентричный художник Федор Александрович, в детстве пережил эвакуацию и разлуку с семьей из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Годы спустя он отправляется в Чернобыль, чтобы выяснить причины техногенной катастрофы, которая до сих пор влияет на жизни и судьбы жителей Украины. Картина балансирует между документальным расследованием и триллером о теории заговора. "Русский дятел" вошел в лонг-лист премии "Оскар".

Фестиваль закроет фильм-номинант на премию "Оскар" — "Зима в огне". Знаменитая документальная лента является хроникой событий революции на Майдане. Лента Евгения Афинеевского, снятая в эпицентре событий, была создана на основе краудсорсинга большой командой соавторов при поддержке сервиса Netflix.

Напомним, группа "ДахаБраха" выступила с живым музыкальным сопровождением к фильму Довженко "Земля".