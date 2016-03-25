Павло Табаков: мурашки по шкірі, коли військові просять лишити їм автограф на ременях від зброї

На сайті "Главред" відбувся чат із співаком, переможцем популярного вокального проекту "Голос країни-2" (телеканал "1+1"), а раніше переможцем проекту "Шанс" (телеканал "Інтер") Павлом Табаковим. Спілкуючись із читачами, він розповів, чому б і за великий гонорар не поїхав зараз виступати в Росії, чим запам'ятовуються концерти для українських військових, чи можлива "лагідна українізація" східних областей України, яку частку теле- та радіоефіру має становити україномовний продукт, а також якими є шанси Джамали на цьогорічному конкурсі "Євробачення".

Подаємо стенограму чату з Павлом Табаковим.

zin45: Павле, як часто ви їздите з концертами в зону АТО чи виступаєте перед військовими в госпіталях, в тилу? Чим для вас відмінні такі концерти від усіх інших?

Павло Табаков: Звичайно, це дуже непрості концерти, особливо коли після виступу на полігоні біля тебе стоять твої друзі-музиканти з музичними інструментами, а підходять хлопці-військові з автоматами та гранатометами та просять залишити їм автографи на ременях від зброї... У мене одразу біжать мурашки по шкірі від таких прохань.

Де я вже встиг побувати? Я відвідав Одеську, Миколаївську та Херсонську області з туром "Підтримаємо своїх". Були багаторазові виступи в госпіталях Львова та Києва, а також виступи на Яворівському полігоні.

Andrij_Chernihiv: Якою ви бачите роль митців — акторів, музикантів, художників, письменників — у сьогоднішній ситуації в країні? Що вони можуть і мають робити? На що можуть вплинути? Вони мають бути понад війною і політикою? Чи навпаки? Яка Ваша позиція?

Павло Табаков: Моя позиція така: кожен має бути на своєму місці, бо тільки так можна збудувати правильну країну. Якщо ти музикант, будь музикантом, якщо актор — будь актором, якщо політик — будь політиком.

Yaroslavna: Поехали бы вы сейчас с концертом в Россию, если бы пригласили за очень-очень аппетитный гонорар? Если да — при каких условиях?

Павло Табаков: Я би в Росію поїхав тільки на запрошення своєї сестри, щоб поспілкуватися і подивитися, які насправді настрої, і ще раз пересвідчитися в роботі наших і російських мас-медіа.

Як я вже казав у попередній відповіді, все повертається бумерангом. Гроші — це енергетика, яка так само може повернутися не з хорошої сторони. Тож — не поїхав би.

Karambol: Чи підтримуєте ви ідею ваших колег по сцені — гурту Kozak System — та багатьох діячів культури, які хлопців підтримали щодо повної заборони російського медіа-продукту в українському теле- та радіоефірі?

Павло Табаков: Я вважаю, що має бути, як у Франції: 75% національного україномовного продукту, а решта може бути матеріал з усього світу. Це нормально, адже в Україні живуть представники інших національностей.

Karambol: Павло, що ви думаєте про історію з Земфірою та її реакцією на український прапор у глядацькому залі? Ви теж розчарувалися в цій артистці чи чогось подібного очікували?

Павло Табаков: Я ніколи не засуджую людей, якщо не бачив це на власні очі.

dim-dim: Павле, ви львів'янин — наскільки сильний зв'язок ви відчуваєте з малою батьківщиною? І друге, як львів'янин, скажіть, чи може бути, по-вашому, за нинішніх умов та обставин "лагідна українізація" східних областей України?

Павло Табаков: Чому ж вона "мала"? Львів для мене — велика батьківщина. :)

Судячи з того, що зараз відбувається, думаю, про жодну "лагідність" не йдеться. Українізація або відбувається, або не відбувається. Як мені колись сказали старші одесити, доки є покоління, яке ностальгує за Радянським Союзом, складно говорити про швидкі зміни в країні.

Alia: Що ви думаєте про тих ваших колег, які продовжують виступати в Росії?

Павло Табаков: Я про це не думаю. Я роблю свою справу.

Yaroslavna: Как вы относитесь к русскому року?

Павло Табаков: Я больше отношусь к британскому.

Alia: Як на вас відобразилася фінансова ситуація в країні та війна: на чому доводиться економити, у чому себе обмежувати?

Павло Табаков: Думаю, що вона на всіх без виключення відобразилася. Економлять всі, обмежують себе практично всі. Мені здається, навіть олігархи. Бо земля — кругла, і все, що ти робиш, повертається бумерангом.

Sokil: Пашо, чи виступаєте ви на корпоративах, весіллях, закритих вечірках? Чи це нереально вмовити вас на такий виступ?

Павло Табаков: Коли ми знімали кліп на пісню "Тільки ти моя", відомий музикант і композитор Сергій Підкаура одразу зробив прогноз на цю пісню: "Це буде хіт всіх вечірок і весіллів на довгі роки". :)

Sokil: Чи існують для вас в артистичному житті, творчості табу, заборонені теми чи методи досягнення успіху, які?

Павло Табаков: Щодо творчих табу, то я не сприймаю жодних нецензурних висловів, мату або некоректної поведінки. Це не значить, що ця поведінка має бути зовсім класичною або без жартів, але вона має бути в міру коректною.

ostap_g.: Як ви оцінюєте шанси Джамали на цьогорічному "Євробаченні"? Чи підходяща в неї пісня для такого конкурсу, зважаючи і на його політизованість, і на надмірну прихильність до різних, скажімо так, дуже оригінальних персон (аби не сказати, фриків)?

Павло Табаков: Я вважаю, що Джамала — це той професіонал, який достойний представляти країну. І вона отримає весь можливий позитив, незважаючи на політизованість цього конкурсу. Я ставлюся до неї з великою повагою.

Anastasia: Який найнесподіваніший, найдивніший та найбожевільніший подарунок презентували вам ваші шанувальниці?:)

Павло Табаков: Не знаю, чи були "божевільні" подарунки. Але колись була шокова терапія для мого тата, який сидів у клубі після перемоги в "Шансі", і підійшли дівчата, оголили груди і попросили автограф. Тато сказав: "Ото я розумію — зірка!". :)

Anastasia: Дуже припала до душі пісня "Я не можу тебе забути"! Для вас це автобіографічна пісня?:)

Павло Табаков: По суті, так. Хоча слова написала моя подруга. Але я відбираю тексти, які мені близькі по життю. Проте не буду розповідати всіх історій, кого я не можу забути. :) Але тепер, коли я їжджу на гастролі, моя маленька донечка телефонує і співає мені цю пісню: "Я не можу тебе забути. Я не можу без тебе бути. Ані дихати, ані жити. Я не можу тебе не любити". :)

Dinka: У музикантів на сцені трапляється чимало курйозних історій чи цікавих форс-мажорів, чи могли б пригадати такий випадок із вашого артистичного життя?

Павло Табаков: Наприклад, два роки тому під час туру "Мій світ" на "зеленому концерті", тобто останньому, моїм музикантам зробили капості: коробки з-під сірників запхали під клавіатуру, гітаристам зв'язали струни, а барабанщику дісталося найбільше — йому насипали на малий барабан перець, і в нього почалася алергія з третьої пісні. Звичайно, хлопці, які це зробили, були оштрафовані, але треба було бачити обличчя всієї моєї групи. Отакі бувають "зелені концерти"...

Alla: Павле, таке питання... От ви гастролюєте і світом, і Україною, скажіть, в чому голові відмінності в аудиторіях, рівнях організації концертів, вимогах до професійності музиканта? До речі, у вас не було думок, лишитися жити і творити за кордоном?

Павло Табаков: Відмінності, звичайно, є. До кожної аудиторії треба знайти свій підхід, у кожній країні аудиторія своя. Хоча мова музики настільки універсальна, що не потребує перекладу.

А щодо професійності можу сказати лише одне: у нас немає школи організації шоу-бізнесу. В будь-якому сегменті.

Чи не було думок жити за кордоном? Були такі думки, але давно пройшли.

ostap_g.: Як просувається ваша робота над мюзиклом? Розкажіть про нього детальніше... Зокрема, про що він буде, в якому музичному стилі?

Павло Табаков: Я ще досі не готовий про це говорити. Вибачайте, є свої творчі забобони. :)

Tianna: Павле, ви є професійним музикантом, з ґрунтовною музичною освітою. Чого, на жаль, не скажеш про більшість вітчизняних співаків і співачок. І, що найбільш сумно, часто слухач обирає саме просту музику, примітивний мотивчик. Як вам твориться і працюється за таких умов? Буває, що самі себе запитуєте: "А навіщо напружуватися і старатися, якщо народ обирає інше"? Дякую.

Павло Табаков: Для себе я намагаюся поділити музику на просту й складнішу, і випускаю пісні під настрій. Коли мені хочеться чогось простого, я їх запускаю у світ, а коли складнішого, то — хто хоче, той зрозуміє. Не варто зупиняти свій творчий порив, підлаштовуючись під настрої натовпу.

Olga Murga: Спасибо вам за великолепный голос и ваш талант. Я знаю, что вы раньше преподавали вокал. Почему оставили педагогическую деятельность и не планируете ли не возобновить? Если да, то в каком городе?

Павло Табаков: Дякую за комплімент. Я вирішив, що викладацьку кар'єру продовжу, коли зрозумію, що мені нема що сказати в творчості. А поки що мені, слава Богу, є і буде що сказати.

Прапор Едуард: Чи видасть Ізраїль екс-міністра Дмитра Табачника? У вас є намір змінити своє прізвище на український варіант: Тютюн, Тютюник?

Павло Табаков: Я бачу, що Ви з прапором по життю йдете, Едуард. :)))

Irynika_ginger: Яка музика сформувала вас як артиста? Чим саме український продукт може зацікавити, на вашу думку, зарубіжного слухача? Дякую за якісний український продукт та натхнення Вам!:)

Павло Табаков: Дуже дякую Вам. Моєму формуванню як артиста сприяли батьки. За хороше навчання вони давали мені на той час п'ять карбованців, і я міг дозволити собі купити платівку. Я назбирав величезну колекцію вінілу, але серце моє назавжди залишилося з такими групами як Queen, Beatles, Sting, а ще я — великий прихильник джазової музики.

А щодо другої частини питання, то за кордоном людей цікавить тільки наш фольклор, етніка, бо все решта у них є, і в хорошій якості.

Juliaklsk: Какие у вас творческие планы? Как вы совмещаете семейную жизнь и гастрольный график?

Павло Табаков: Серед творчих планів є запис шостого альбому, уже над ним працюю. А нетворчі плани — приділяти більше уваги розвитку і правильній освіті своїх дітей.

Nata1: Скоро 1 апреля. Расскажите, разыгрываете ли вы своих музыкантов, или они вас?

Павло Табаков: Переважно я розігрую музикантів. Наприклад, запрошую їх на наступний концерт, а коли всі зібрані, я їм нагадую, що це 1 квітня. :)

Namisnyk.a@i.ua: Скажіть, як виникла ідея заколядувати різними мовами? Як боретеся з лінню? Дякую!

Павло Табаков: Ідея заколядувати різними мовами — не нова, адже я гастролював 15 років Європою і збирав найгарніші пісні з кожної країни. Відповідно колядки — так само.

Для мене боротьба з лінню проходить просто: тільки-но я чимось по-справжньому захоплююся, мені вже нема коли думати про лінь.

Sokil: Як ви самі оцінюєте роль талант-шоу, в яких ви брали участь, у вашому житті? Це був той самий старт, або ж навіть без них ви б зараз досягли того рівня, який маєте?

Павло Табаков: Мені талант-шоу допомогли вийти на певний рівень. Але подивіться, скільки людей зникають після талант-шоу. Достатньо складно перемогти в талант-шоу, але ще складніше втриматися на плаву після нього.

Eva_2016: Розкажіть, будь ласка, чи змінилося життя після перемоги у "Голосі"? Чи справдилися ваші очікування в творчому розвитку після шоу?

Павло Табаков: Перемога в "Голосі" — це просто друга хвиля популярності для мене, адже до того в мене було записано чотири альбоми, пройшов тур містами України, було знято декілька відео. "Голос" дав подвійний поштовх — як внутрішній, так і зовнішній — для наступного розвитку і творчості. А очікування в творчому розвитку справджуються лише тоді, коли ти над ними працюєш.

Фото Владислава Мусієнка