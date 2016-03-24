Сегодня скончался художественный руководитель хора имени Веревки

Анатолий Авдиевский навсегда останется в наших сердцах, отметил Порошенко.
В четверг, 24 марта, на 83-м году жизни умер генеральный директор-художественный руководитель Национального народного хора Украины имени Веревки Анатолий Авдиевский.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные пресс-службы коллектива.
В то же время печальную новость в своем Twitter-аккаунте прокомментировал президент Петр Порошенко, заявив, что он "навсегда останется в наших сердцах".
"Светлая память об Анатолии Авдиевском", — отметил глава государства.
Світла пам'ять про Анатолія Авдієвського назавжди залишиться в наших серцях pic.twitter.com/Vvfq3REjvs— Петро Порошенко (@poroshenko) 24 березня 2016 р.
Напомним, 27 февраля текущего года на 86-м году жизни скончалась народная артистка Украины, балетмейстер Валерия Вирская. Узнать больше о ее жизни и творчестве можно здесь.
Анатолий Авдиевский — украинский хоровой дирижер, композитор, педагог. В частности, возглавлял Национальный всеукраинский музыкальный союз, был академиком Академии педагогических наук Украины и членом Академии искусств нашей страны.
Он удостоен званий народный артист СССР (1983), а позже и герой Украины (2003). В 1968 году совместно с Григорием Веревкой получил Шевченковскую премию за создание концертных программ заслуженного одноименного украинского народного хора.