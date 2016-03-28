В оккупированном Симферополе легенд русского рока забросали яйцами

На концерте в оккупированном Россией Симферополе зрительница швырнула в музыкантов группы "Воскресение" два сырых яйца.

Этим поступком девушка высказала свое недовольство отсутствием на сцене основателя коллектива Андрея Сапунова и качеством концерта в целом, передают "Новости Крыма".

Артисты не пострадали, яйца угодили в аппаратуру, размеры ущерба неизвестны. Концерт начался с большим опозданием и длился чуть более часа.

"Наш товарищ Андрей Сапунов не поехал в ваш оккупированный Крым. Но Крым — ваш", — объяснил в начале концерта отсутствие Сапунова лидер группы Алексей Романов.

Как поясняется на странице организатора концерта — Симферопольского рок-клуба — в Facebook, лишь за неделю до выступления стало известно о том, что у Сапунова на этот день назначена операция на сердце.

"Именно такая причина была озвучена. Причина, конечно же, уважительная, форс-мажор. Об этом Алексей Романов должен был сообщить со сцены. То, что он в итоге озвучил – повергло нас в шок! Еще раз приносим извинения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист рассказал о спаде "крымнашистской" эйфории в РФ: тает, как прошлогодний снег.