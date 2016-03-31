Эксперт объяснил, почему Украина должна установить "фильтры" на российский культурный продукт

Украина должна ввести "фильтры" на российский культурный продукт, чтобыукраинцы не чувствовали себя культурно униженными в своей стране.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Я много лет боролся за установление своеобразных фильтров относительно любого российского культурного продукта. А на украинском рынке российский продукт очень часто больше пропагандистский, чем культурный. В лучшие времена российские продюсеры и промоутеры вывозили из Украины полмиллиарда долларов в виде гонораров, роялти и других начислений. Если бы мы ежегодно вливали эти средства в производство украинского продукта (даже не все, а половину), мы были бы конкурентоспособными не только на постсоветском пространстве, но и, по крайней мере, в Турции, Египте и Центральной Европе", — считает Цибулько.

Он также рассказал, сколько Россия снимала телепродукта Украине.

"Около половины российских клипов снималось в Украине. Около 200 серий телепродукта в год снималось в Украине, что больше, чем снималось в Украине в советское время, но на средства российских. Поэтому во многих российских сериалах мы видим ухоженные украинские улицы, но почему-то залепленные российской рекламой. Ну, и совсем унизительная ситуация с тем, что украинские подрядчики обеспечили украинским актерам разве что второстепенные роли. Поэтому такой запрет открывает путь к другой модели взаимопроникновения культурного продукта — зеркальной: сколько российского продукта появится у нас, столько же украинского продукта должен появиться в России", — рассказал политолог.

Третий аспект, на который он обратил внимание — языковой. "Самое важное — языковой режим. Ведь украинцы чувствуют себя в Украине наиболее культурно униженными. На FM- станциях только 5% украиноязычной музыки. Там больше звучит русскоязычной музыки из Украины, чем украиноязычной, и это унизительно. Понятно, что административные рычаги — это краткосрочный инструмент, но он необходим. Поэтому сейчас необходимо сформировать условия для присутствия русскоязычного продукта согласно пропорциям украинского среди населения страны", — подчеркнул Цибулько.

Напомним, Владимир Цибулько заявил, что мировое сообщество никогда не сможет забыть ту пощечину, которую Россия дала Украине.