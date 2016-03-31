Джамала назвала фейком поддержку инициативы против квотирования украинского продукта на радио

Украинская певица Джамала опровергла информацию, что якобы она поддержала инициативу против предложения министра культуры относительно квотирования украинского продукта в радиоэфире.

Об этом Джамала написала на своей странице в Facebook.

"В последние дни появилось много комментариев по поводу якобы моей позиции относительно квотирования украинского продукта на радио. Я сначала даже не поняла, откуда взялась эта информация, потому что лично ко мне никто ни с какими вопросами по этому поводу не обращался. Поэтому я честно всем отвечала, что это фейк", — написала певица.

Она объяснила, что некая организация по своему усмотрению обнародовала перечень исполнителей, которые выступили против инициативы министра культуры, добавив туда и подпись Джамалы.

"Со мной это не согласовывали. Мой продюсер Игорь Тарнопольский действительно участвовал в обсуждении этой инициативы и критиковал ее положения, но и он ничего не подписывал. Так что меня постоянно просят прокомментировать это, пришлось изучить этот законопроект. Могу сказать, что он далек от идеального, и, на мой взгляд, нуждается в совершенствовании по многим пунктам. Также я считаю, что этим делом должны заниматься не артисты, а представители радио-индустрии, депутаты, журналисты и общественные деятели. Артисты должны писать и исполнять музыку на том языке, на котором поет их душа. Я лично никогда не обращала внимания ни на форматы, ни на квоты, а руководствовалась только собственными чувствами и идеями. У меня есть песни на английском, украинском, русском и крымскотатарском. И ни одна квота или закон этого не изменит", — добавила певица.

Останніми днями з'явилося багато коментарів стосовно нібито моєї позиції щодо квотування українського продукту на радіо.... Опубліковано Jamala | Джамалою 31 березень 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что более полусотни украинских исполнителей и групп выступают против квотирования, предложенного министром культуры Вячеславом Кириленко.