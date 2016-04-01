Джамала рассказала немецкому таблоиду о сталинском терроре

Украинская певица Джамала, которая представит Украину на Евровидении-2016, рассказала о сталинском терроре в интервью немецкому изданию Stern.

Об этом сообщает в своем микроблоге Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол отметил, что издание имеет большую аудиторию.

"Джамала — героиня немецкого журнала Stern (7,6 млн. читателей): "Чудесным голосом о сталинском терроре", — написал Андрей Мельник.

В заголовке интервью речь идет о конкурсной песне Джамалы "1944", которая посвящена насильственной депортации крымских татар во времена сталинских репрессий. Эту трагедию пережила бабушка певицы.

Об этом интервью написала на своей странице в соцсети и сама Джамала.

Большой материал в немецком иллюстрированном журнале Stern ("Штерн") #jamala #джамала #jamala1944 #eurovision2016 #jamala_eurovision Опубликовано Jamala | Джамалой 31 марта 2016 г.

Напомним, немецкие эксперты считают, что у Джамалы на конкурсе "Евровидение" высокий шанс на победу.