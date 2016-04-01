Джамала рассказала немецкому таблоиду о сталинском терроре

Посол Украины в Германии написал: "Чудесным голосом о сталинском терроре".
Об этом сообщает в своем микроблоге Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Посол отметил, что издание имеет большую аудиторию.
"Джамала — героиня немецкого журнала Stern (7,6 млн. читателей): "Чудесным голосом о сталинском терроре", — написал Андрей Мельник.
В заголовке интервью речь идет о конкурсной песне Джамалы "1944", которая посвящена насильственной депортации крымских татар во времена сталинских репрессий. Эту трагедию пережила бабушка певицы.
Джамала-героїня німецького журналу Stern (7,6 млн. читачів): "чудовим голосом про сталінський терор" #Eurovision2016 pic.twitter.com/iTSrFJhrQu— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 квітня 2016 р.
Об этом интервью написала на своей странице в соцсети и сама Джамала.
Большой материал в немецком иллюстрированном журнале Stern ("Штерн") #jamala #джамала #jamala1944 #eurovision2016 #jamala_eurovisionОпубликовано Jamala | Джамалой 31 марта 2016 г.
Напомним, немецкие эксперты считают, что у Джамалы на конкурсе "Евровидение" высокий шанс на победу.