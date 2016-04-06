Бурмака о гастролях украинских артистов в России — это на их совести

Украинские артисты, которые гастролируют с концертами по России, должны отвечать перед своей совестью.

Об этом народная артистка Украины, певица Мария Бурмака рассказала на чате в "Главреде".

"За свои поступки отвечает каждый человек перед своей совестью. Я — не судья, чтобы судить других. Но ежедневно поступает информация о потерях с фронта, и Россия — агрессор и оккупант. Гражданами какой страны считают себя те люди, которые ездят в Россию сейчас, я не знаю. Возможно, они не мыслят себя гражданами Украины сейчас. Но это — на их совести", — сказала певица.

Напомним, ранее Бурмака заявляла, что не поддерживает своих-коллег артистов, которые выступают в России, в частности Ани Лорак, но и осуждать ее она не хочет.

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