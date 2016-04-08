Умер барабанщик Дэвида Боуи

Барабанщик Дэвид Деннис, долгое время выступавший в коллективе Дэвида Боуи, скончался спустя три месяца после смерти легендарного британского певца.

Об этом со ссылкой на музыкального продюсера Тони Висконти сообщает РИА "Новости".

"Ушел Дэвид Деннис. Он был одним из самых изобретательных барабанщиков из тех, с кем мне приходилось работать", — написал Висконти в Facebook.

Деннис начал сотрудничать с Боуи в 1975 году при записи альбома Young Americans. Помимо Боуи, он выступал с такими исполнителями, как Игги Поп и Стиви Уандер.

Как и Боуи, его ударник скончался от онкологического заболевания. Его убил рак легких

Напомним, сам Дэвид Боуи умер 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал лишь ближайший круг друзей легендарного исполнителя. Тело музыканта было кремировано в Нью-Джерси, а прах развеян.

фото: consequenceofsound.net