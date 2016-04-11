В Москве скончался актер Альберт Филозов

Знаменитый актер театра и кино Альберт Филозов скончался на 79-м году жизни.

Трагическую новость о кончине известного актера сообщил художественный руководитель и главный режиссер театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, пишет starhit.

По словам коллег, Альберт Филозов последнее время плохо себя чувствовал. Тем не менее, он продолжал играть в театре и заниматься со студентами.

"Он угас за несколько дней", — рассказал Райхельгауз журналистам.

Пока никаких деталей кончины известного актера не сообщается. Как говорят близкие и коллеги Филозова, последнее время его самочувствие становилось все хуже, однако, в больнице ничем не могли помочь артисту.

"Врачи не захотели держать в больнице, сказали, что бесполезно, ничего не могут сделать", - рассказали коллеги Филозова.

Альберт Филозов полюбился зрителям за многочисленные блестящие роли в кинофильмах и спектаклях. Взрослые и дети полюбили его после роли мистера Джорджа Бэнкса в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!", а также за персонаж в картине "Человек с бульвара Капуцинов". Всего Альберт Филозов принял участие более, чем в 100 кинопроектах.

Напомним, в Москве на 87 году жизни скончался советский и российский режиссер и мультипликатор, создатель мультфильмов о "Малыше и Карлсоне" и "Незнайки" Юрий Бутырин.