Начался чат с музыкантом и певцом Вадимом Олейником (Oleynik)

На сайте "Главред" начался чат с музыкантом, артистом, телеведущим, до недавнего времени солистом группы "ДиО.Фильмы", победителем музыкального украинского проекта "Фабрика Звезд-2" в составе дуэта "Дантес&Олейник" Вадимом Олейником (Oleynik).

Проекту Oleynik — ровно один год. В ходе чата Вадим расскажет, чего удалось достичь за это время, что в дальнейших плахах. Также "Девочка Года" Вадима Олейника в сольном плаванье бьет все хит-парады телеканалов и занимает первые места в чартах топовых радиостанций стран СНГ. После майских праздников артист планирует выпустить новый сингл "Знаешь" (планируются съемки видеоработы, релиз которой состоится в середине августа). Кроме того, Вадим сотрудничает с "Детской и юношеской испанской академией футбола", помогая обучать мальчиков футболу.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.