Российский певец, народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд в Украину, в Беларуси заявил, что украинцы свихнулись. Беглый экс-президент Виктор Янукович помог им свихнутся на Майдане.

Соответствующее видео опубликовано на канале Беларуская Свабода в YouTube.

"Это просто свихнулись украинцы, Янукович помог им свихнуться на Майдане, а американцы воспользовались этим и настроили", — заявил Кобзон.

Кобзон также отметил, что для него Беларусь и ДНР является родной землей, а также заявил, что он гордится наградой ДНР.

"Дайджест головы почти любого рассеянина, ни больше, ни меньше", "По его словам, американцы воюют "на Донбассe", но кроме роССийских флагов, других флагов я не видел", "Ганьба", "Больная падла", — комментируют видео пользователи YouTube.

"У него проблем не только с простатой, но и с головой", "Старческий маразм", "Метастазы в мозг дали", — комментируют видео в Twitter Белорусский партизан.

Как известно главарь боевиков Игорь Плотницкий наградил Кобзона за поддержку и финансирование ЛНР.

Напомним, ранее Кобзон в ДНР придумал, что в Украине запретили русский язык и литературу.

видео: Беларуская Свабода