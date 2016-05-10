Российский музыкальный критик: Джамала — победитель на "Евровидении 2016"

Известный российский музыкальный критик и журналист издания "Московский комсомолец" Артур Гаспарян назвал Джамалу главным фаворитом конкурса "Евровидение".

Об этом сообщает СТБ.

Российский критик считает, что Джамала победит на "Евровидении-2016".

"Увидев репетицию Джамалы и репетиции других участников, я пришел к выводу, что лучший номер в этом году, лучшая песня, лучшее вокальное исполнение и вообще – все лучшее привезла на "Евровидение 2016" в Стокгольм Джамала, выступающая за Украину. Для меня сомнений нет никаких. Ни одно профессиональное жюри не сможет не поставить Джамалу на первое место", — считает Гаспарян.

"Сама постановка была построена на фантастически выстроенном свете – очень креативные люди этим занимались. Лучи и линии только подчеркивали драматическое содержание песни. Для меня песня-победитель на "Евровидении 2016" — это "1944" в исполнении Джамалы под флагом Украины", — завершил свое восторженное заявление музыкальный критик.

Критик также отметил постановку номера Джамалы. Артур признался, что такого количества мурашек по коже, которое было во время исполнения Джамалы, он не испытывал очень давно.

Напомним, песня Джамалы выиграла в "экзит-поле" конкурса "Евровидение".