Борис Акунин объяснил, почему считает власть России своим врагом

Известный российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) заявил, что считает нынешнею политическую власть РФ своим врагом, поскольку она ведет страну к гибели.

Об этом автор сообщил в интервью DW, отвечая на вопрос, из-за какого недруга, "оккупировавшего" государство, он покинул родину.

В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что врагом для него является тот, кто делает вещи, которые являются враждебными по отношению к его стране.

"Я глубоко убежден в том, что нынешняя политическая власть ведет мою страну к гибели, к краху, поэтому я считаю ее своим врагом", — приводят журналисты слова Акунина.

Напомним, ранее российский писатель-диссидент Владимир Войнович заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался заложником своего вранья, а также проиграл войну в Украине. Ознакомиться с его мнением можно здесь.