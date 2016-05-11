Российский кинематограф терпит убытки

Все российские фильмы в 2016 году, кроме "Экипажа" с Данилой Козловским в главной роли, не окупили расходов на производство.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Это серьезный повод для анализа, потому как получается, что на все эти фильмы эксперты год или два назад делали ставки, раз уж на них выделялось госфинансирование", — рассказала в интервью изданию глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

Она подчеркнула, что размер ежегодной государственной субсидии кино в РФ — 6 миллиардов рублей (около 90 миллионов долларов) — это бюджет одного голливудского блокбастера. Мцитуридзе отметила, что сегодня невозможно понять, как эти деньги работают и окупаются.

Бюджет картины режиссера Николая Лебедева "Экипаж" составил 650 миллионов рублей (около 9,8 миллиона долларов). Сборы фильма на момент написания статьи — 13,8 миллиона долларов.

Напомним, в Украине уже попали под запрет 430 российских фильмов.