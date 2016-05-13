Сергій Мартинюк: фестиваль "Бандерштат" просуває культурний продукт, а не пропагує фашизм

На сайті "Главред" відбувся чат із фронтментом гурту "Фіолет", арт-директором фестивалю "Бандерштат" Сергієм "Ко́лосом" Мартинюком. Спілкуючись із читачами, він розповів, чим відрізнятиметься цьогорічний ювілейний "Бандерштат" від попередніх, чи є фестиваль самоокупним, чи потребує він сьогодні державної підтримки, як сприймають його на східній України та в Росії, чим потішить найближчим часом шанувальників гурт "Фіолет", а також порадив для саморозвитку "займатися спортом, слухати "Фіолет" і займатися коханням".

Подаємо стенограму чату з Сергієм Мартинюком.

Kuzia: Що зараз найскладніше під час організації фесту масштабу "Бандерштату"? Якого сприяння чи допомоги з боку держави чи місцевої влади вам не вистачає?

Сергій "Колос" Мартинюк: Не йдеться про фінансову сторону питання, бо фестиваль вже кілька років є самоокупним. А от допомога адміністративного характеру з боку влади Луцька надходить, і достатньо (від комунальних служб та інших структур). Тож зараз навряд чи ми можемо нарікати на щось. Ми чітко розуміємо, що маємо орієнтуватися на "Бандерштат" як на комерційний проект, хоча й зацікавлені у сприянні на всеукраїнському рівні з боку Міністерства культури та Міністерства молоді для фінансового забезпечення окремих заходів на фестивалі, наприклад, Всеукраїнського форуму молодіжних організацій, який ми хочемо зробити в рамках фесту.

Valentyna: Сергію, якось ви казали: "Всі заявлені імена: музикантів, громадських та культурних діячів, літераторів та науковців, які з'являються під брендом "Бандерштату", котрі часто різняться поглядами та світоглядами, – все це робота на актуалізацію нашої історії, на формування "здорового" іміджу тих історичних персон та явищ, які популяризує "Бандерштат". Це потужний "лайк" Бандері та нашій історії загалом". Питання: чи не потрібніше, чи не доцільніше було б популяризувати та пояснювати діяльність та образи тих же Бандери, Шухевича, Коновальця десь на центральній, східній чи південній Україні, а не на Волині (де до цих людей і так ставляться спокійно)?

Сергій "Колос" Мартинюк: На "Бандерштат" приїжджає чимало людей зі східних, центральних і південних регіонів України, і щороку їх кількість зростає, згідно з нашими опитуваннями і статистикою продажу квитків у містах. По багатьох містах у зазначених регіонах діють координатори фестивалю, які займаються не тільки продажом квитків, але й популяризацією ідеї фесту, і отримують там хорошу підтримку від молоді. Можливо, у майбутньому ми спробуємо робити точкові заходи і там у рамках "Бандерштату".

Smilik: Сергію, чи цікавились ви колись, що про "Бандерштат" говорять у Росії чи пишуть російські ЗМІ?:) Напевно, що для них ваш фестиваль — це ще одна страшилка, як "правосєки", "біндеровци" тощо. :)

Сергій "Колос" Мартинюк: За роки проведення "Бандерштату" (а цього року це вже десятий фестиваль), я неодноразово зустрічав згадки в російських ЗМІ про "Бандерштат" як про "осердя фашистського руху" на західній Україні. І це при тому, що за останні роки на фестивалі виступало чимало неполітизованих команд: того року — Onuka, цього року — Джамала.

Фестиваль ставить собі за мету пропагувати сучасний культурний продукт, але аж ніяк не займається пропагандою фашизму та подібних речей. Більше того, цього року під час мого туру мене не впустили на територію Білорусі, пояснивши це тим, що моя персона є персоною нон-грата на території країн Митного Союзу. Я пов'язую це з тим, що вже десять років є директором фестивалю "Бандерштат", хоча відповідей щодо цього від консульств і посольств не отримував.

Valentyna: Що цікавого буде на цьогорічному "Бандерштаті"? І ще. Фестиваль існує вже скоро десять років. Чи трансформуються якось його ідеї, цілі, чи все це лишається незмінним?

Сергій "Колос" Мартинюк: Про все, що стосується програми фестивалю, ми повідомляємо на офіційному сайті. Цьогоріч ми не вигадуємо велосипед, а хочемо поліпшити інфраструктуру фестивалю. Ми зібрали прекрасний український line up із музикантів. Вперше буде три музичні сцени. Наші цілі незмінні, але ми б хотіли своєю справою заробляти гроші для того, щоб продовжувати їх вкладати в розвиток фестивалю. Тому місцями стаємо прагматичнішими.

Vova: Які очікування від найближчого туру та "Бандерштату-2016"?

Сергій "Колос" Мартинюк: Протягом останнього року я вчуся не жити очікуваннями, а максимально якісно робити свою справу і пожинати відповідно до якості роботи плоди. Маю надію, що все мине гарно — і тур, і фестиваль. Купуйте квитки. :)

Діма Бесенюк: Питання як до арт-директора фестивалю "Бандерштат". Чого очікувати на ювілейному "Бандерштаті"? Чи можеш розкрити якісь таємниці, невеликі сюрпризи, або хоча б якусь інформацію... Як став арт-директором фесту, які маєш обов'язки, як допомагаєш йому розвиватись? І що із чутками про те, що фестиваль перенесуть до Києва? Чи це вже прийняте рішення, і що вплинуло на таку ідею, вчинок? І на додаток, подякую всім творцям фесту за те, що він є, і за те, який він є. На жаль, був тільки раз, але цього було достатньо...

Сергій "Колос" Мартинюк: Про програму я вже розповідав. Сюрпризи — на те вони і сюрпризи, щоб бути несподіваними.

Власне, ідея проведення фестивалю належить мені, і народилася вона ще в далекому 2007 році, коли я хотів на одній сцені зібрати всіх молодих музикантів західної України. З часом на фестиваль почали запрошувати й імениті гурти. Ми відійшли від концепції, тому що кожен наступний фестиваль вимагав ще більших капіталовкладень. З'явився тверезий розрахунок.

Щодо ідеї перенесення фесту до Києва, то це було виключно питання для обговорення, а не чітке рішення. Швидше за все, фестиваль залишиться на Волині. Щоправда, нам доведеться змінити місце проведення на нове у зв'язку з будівництвом на нинішньому місці легкоатлетичного стадіону.

Галина Врадій: Що для тебе "Бандерштат"?

Сергій "Колос" Мартинюк: Для мене і для нашого оргкомітету це — наша гордість, один із наймасштабніших фестивалів країни і справжній подвиг. На наших очах з'являлися і зникали десятки фестивалів, але попри всі фінансові, а часом навіть політичні труднощі "Бандерштат" 10 років дарує своїм відвідувачам свято передових зразків сучасної української культури.

Anatoliy: Колосе, як ти оцінюєш шанси Джамали на перемогу на "Євробаченні"? Їй дадуть перемогти, чи побояться довірити проведення наступного конкурсу країні, де йде війна?

Сергій "Колос" Мартинюк: Шанси на перемогу Джамали досить високі, причому не тільки з огляду на букмекерські прогнози та настрої людей. Питання України актуальне у світі попри деяку політизованість ситуації, Джамала — це ще один плюс до формування позитивного іміджу України у світі.

Olya Bykova: Чи планується ще проведення тусовки з FioletFamily десь на природі у Києві, Одесі, деінде?

Сергій "Колос" Мартинюк: FioletFamilyCamp, про який я писав свого часу на своїй сторінці, активно обмізковується в голові щодо формату і зручних дат. На літо заплановано багато фестивалів, записування міні-альбому, тому потрібно буде фізично знайти можливість, відшукати і для нас, і для шанувальників зручну дату. Але в Одесі вже знайшлися активні люди, які готові допомогти в організації кемпу. Це люди з тусовки одеського хабу.

tanya_kogan: Сергій, розкажіть, які ви маєте плани стосовно вашого сольного проекту. І чи можна буде ще послухати електропіано-акустичну програму наживо?

Сергій "Колос" Мартинюк: Стосовно електропіано-акустичної програми, то вона прозвучить у дещо розширеному складі на фестивалі "Файне місто" та акустичному фестивалі в Івано-Франківську.

Щодо подальшої долі сольного проекту, то не виключено, що з'явиться цілком новий проект, в якому я спробую реалізувати себе в жанрі українського гангста-репу. :)))

tanya_kogan: В спільнотах "Фіолету" раніше публікувалася інформація щодо осінніх концертів. Чи це дійсно так, і коли нам чекати вас у своїх містах?

Сергій "Колос" Мартинюк: Наприкінці 2016 року ми плануємо всеукраїнський тур "Фіолету" з презентацією нового міні-альбому, записуванням якого займатимемося в найближчі місяці. Туровий список ми оперативно повідомимо на своїх офіційних сторінках.

tanya_kogan: Чи готуєте з хлопцями особливу програму до фестивальних концертів, і чи буде вона відрізнятися від #oldschoolshow?

Сергій "Колос" Мартинюк: На літніх open air ми гратимемо саме #oldschoolshow-програму, бо вона, зокрема, готувалася саме для виступів на відкритих майданчиках. Це буде зовсім інакший "Фіолет".

tanya_kogan: Коли плануєте видати новий альбом і чи будете експериментувати зі звучанням? Дуже хочеться почути нові пісні улюбленого гурту, їх завжди мало. :)

Сергій "Колос" Мартинюк: Якщо все буде добре, цього року ми випустимо міні-альбом і візьмемося за роботу над матеріалом для повноцінної платівки. Цього разу, як ніколи, не хочеться поспішати і робити помилок минулого. Хочеться робити все по-дорослому.

tanya_kogan: Сергій, розкажіть будь ласка про концерти #oldschoolshow. Що ви готуєте для нас і чим плануєте дивувати? Чому саме так називається програма, і чому ви вирішили змінити свій саунд, як писали в соцмережах, на важчий?

Сергій "Колос" Мартинюк: #oldschoolshow — це спеціальна "уважчена" версія "Фіолету", в якій знайдеться місце і новим пісням, і оновленому саунду старих. Можливо, це буде точковий експеримент, а, можливо, ми в такому напрямі рухатимемося і далі. Світ міняється, і внутрішньо ми відчуваємо потребу у змінах.

Богдана Чумак: Скільки часу буде тривати концерт "Фіолет", якщо початок о 20.00?

Сергій "Колос" Мартинюк: Разом із розігрівом концерт буде тривати орієнтовно дві з половиною години. Вчасний початок залежить від вашої вчасної появи в клубі "Атлас" 18 травня.

Nikitoska: Чого очікуєш від #oldschoolshow? Хотів би побачити на своїх виступах слем або ще якісь концертні забави?

Сергій "Колос" Мартинюк: Зважаючи на те, що на наших виступах 80% — це представниці так званої слабшої статі, подивитися, як слемляться дівчата, було б для мене неабияким естетичним задоволенням. Це був би прекрасний подарунок до презентації нових пісень. :)

vova: Хто займається гуртом?

Сергій "Колос" Мартинюк: Гуртом займається ціла група людей. Наш менеджмент: Сергій Марченко, Таня Коробка та Марина Хромих.

agent007: Які пісні гурту "Фіолет" подобаються особисто тобі?

Сергій "Колос" Мартинюк: Мені подобається пісня "Найкращі ліки" з нашого крайнього альбому і трошки старіший трек "21 грам". Я рідко розділяю ейфорію наших шанувальників з приводу тих треків, які стають популярними. На такі треки я попередньо не роблю жодної ставки, як показує досвід.

agent007: Скільки часу знімається кліп?

Сергій "Колос" Мартинюк: У нашому випадку він уже знімається кілька років. А взагалі, все залежить від організаторських здібностей режисера та його запалу працювати з групою.

mandarunka20: Чи планується тур саме літом? Чи усі виступи по фестивалях?

Сергій "Колос" Мартинюк: Літо — не клубний сезон. Тому всі наші виступи будуть на різного формату open air. Приходьте.

mandarunka20: Які люди з величезної FioletFamily мають важливе значення для тебе і гурту?

Сергій "Колос" Мартинюк: У FioletFamily є люди, які з нами від самого початку існування "Фіолету", які вирили в нас із перших пісень, які досі підтримують нас і в го́рі, і в радості. Особисто для мене в кризові моменти занять музикою це гіперпотужний мотиваційний чинник, аби робити далі те, що ми робимо. За відсутності людського фідбеку я би вже давно зайнявся розведенням декоративних поросят. :)

Alionka Bondareva: Колосе, коли вийде твоя книга? Читати в Інтернеті класно, але хочеться її тримати в руках. :)І ще одне. Якби вас запросили з концертом в маленьке містечко чи село, приїхали б? Дякую Вам за творчість, вона надихає.

Сергій "Колос" Мартинюк: Я перечитав днями частину написаного кілька років тому і вирішив, що видавати цю графоманію і нісенітницю нема жодного сенсу. Але кілька днів тому я почав писати новий роман, який планую видати книжкою. І цього разу все серйозно, без забавок.

Ми заїжджаємо в маленькі містечка, як мінімум, із моїм сольним акустичним проектом. І далі будемо це робити, якщо матимемо зацікавлення з боку місцевих організаторів та шанувальників.

Спасибі вам.

Marishka Moskalyuk: Коли будемо мати змогу побачити фільм, який ти знімав впродовж туру?

Сергій "Колос" Мартинюк: Фільм про наш останній тур перебуває наразі на стадії пост-продакшн. Лишилися титри і постер.

Юля Смирнова: Чого нам очікувати від "РазомФесту"? Чи можна з тобою сфотографуватися після фесту?

Сергій "Колос" Мартинюк: На "РазомФесті" у Львові ми відіграємо скорочену версію #oldschoolshow. І, звісно, з нами можна буде сфотографуватися.

Юля Смирнова: Де хотів би відпочити за кордоном? І чому саме там?

Сергій "Колос" Мартинюк: Я дуже мало бував закордоном, тому хочу побувати багато де: від країн Скандинавії до Індії, Британії, Штатів, Аляски.

Галина Врадій: Як змінилось твоє життя за останні роки, коли "Фіолет" став популярним гуртом не тільки в Україні?

Сергій "Колос" Мартинюк: Я не відчуваю, що ми стали популярними настільки, щоб моє життя кардинально змінилося. Будь-які зміни пов'язані виключно з бажанням внутрішнього розвитку, а не із зовнішніми чинниками. Якщо життя міняється, то міняємо його тільки ми. Або не міняємо.

Vitaliy Zinchenko: Дуже подобається ідея з відгуками про книги, роби це частіше. :)

Сергій "Колос" Мартинюк: Це одна із найвагоміших причин мого перебування в соцмережах — ділитися музикою, книгами та іншими культурними цікавинками.

Vitaliy Zinchenko: Як ставишся до тату? Чи маєш бажання та ідеї щодо цього?

Сергій "Колос" Мартинюк: Ставлюся позитивно, але не маю жодного. Втім, це питання часу.

Наталия Петрова: Коли слухаю пісні, мені завжди стає цікаво, що є твоїм натхненням? Ти так із душею передаєш деякі пісні. Як вважаєш, чи правда, що пісні і вірші про кохання частіше народжуються після нестерпного болю? Про що ти мрієш, якщо не торкатися музичної творчості?

Сергій "Колос" Мартинюк: Неправда. Мої пісні народжуються не від нестерпного болю, а від нестерпної радості і можливості побути наодинці з самим собою.

Я мрію мати трьох дітей.

Діма Бесенюк: У "Фіолета" багато повільних пісень, є проект "Колос", є піаноакустика, а чи варто очікувати чогось драйвового, енергійного? Чи саме цим і буде #oldschoolshow? Розкажи щось коротко про #oldschoolshow.

Сергій "Колос" Мартинюк: #oldschoolshow буде тим драйвовим, енергійним, чого останні роки вимагає частина наших шанувальників. Щодо самої програми, то це буде справжня еклектика стилів: гранж, електроніка, дабстеп, альтернатива (у хорошому розумінні цього слова). Маю надію, хоча є і певні побоювання, що нова програма "зайде" нашим шанувальникам, не відлякне старих, натомість додасть нових.

Юля Смирнова: Твоя книга автобіографічна, чи все ж ти вигадував певні історії, ситуації?

Сергій "Колос" Мартинюк: Якщо мова про "Життя прекрасне", то ця історія напівавтобіогрфічна. Якщо мова про "Історії міста химерного", то це одна суцільна вигадка і алюзії на близьких мені людей.

Olya Bykova: Що не подобається з боку шанувальників?

Сергій "Колос" Мартинюк: "З боку шанувальників" не подобається те, що їх значно більше в Мережі порівняно з тією кількістю, яка приходить на концерти. Давайте ставати активнішими шанувальниками. :)

Olya Bykova: За яких обставин ти вирішив кинути алкоголь?

Сергій "Колос" Мартинюк: Так, 11 років я не вживаю спиртного. І це рішення не містить під собою релігійних, політичних чи ідейних позицій. В один момент я просто припинив вживати спиртне і досі обходжуся без нього. Молочні продукти набагато смачніші. :)

Каролина Маир: Що порадиш для саморозвитку?

Сергій "Колос" Мартинюк: Займатися спортом, слухати "Фіолет" і займатися коханням. :)

duvnatagarna1234: Який типаж жінки тобі більше подобається? Який колір очей вважаєш найпривабливішим та магічним?

Сергій "Колос" Мартинюк: Типаж жінки — це умовність. Для мене найбільше значення має внутрішній світ жінки, ставлення до творчості Чака Паланіка і гурту "Кровосток". З усім іншим можна розібратися. :)

rahunka: Чи можеш ти себе описати декількома реченнями (до 10 слів)?

Сергій "Колос" Мартинюк: Я процитую рядок із творчості вже загаданого гурту "Кровосток": "Ніхто не обіцяв бути буддистським монахом". :)

irahunka: Яких ти любиш тваринок? Яка найбільше подобається?

Сергій "Колос" Мартинюк: Я люблю тваринок із роману Стівена Кінга "Кладовище домашніх тварин". :)

agent007: Як ти навчався? Часто ходив на пари? Опиши свої перші курси навчання.

Сергій "Колос" Мартинюк: Я навчався на політолога. Але замість засвоєння теорії практично займався громадсько-політичною діяльністю. Мій перший курс припав на Помаранчеву революцію, відтак перший семестр першого курсу на парах мене майже не було. А далі це стало приємною традицією. :)

agent007: Чи "переслідує" тебе якесь число? Твоє улюблене?

Сергій "Колос" Мартинюк: Не переслідує. А моє улюблене… Нема улюблених.

agent007: Ти вважаєш себе відкритою людиною?

Сергій "Колос" Мартинюк: Вважаю.

mandarunka20: Чому ти не любиш гречку?

Сергій "Колос" Мартинюк: Я вже не пам'ятаю — чому. :)

mandarunka20: Скільки у тебе рідних сестер і братів?

Сергій "Колос" Мартинюк: У мене є рідна сестра, молодша за мене на кілька років, і молодший брат, з яким у нас різниця майже у 20 років.

mandarunka20: Що ти робиш під час поїздок кудись?

Сергій "Колос" Мартинюк: Під час поїздок кудись я роблю щось. :) Із кимось. :)

Юля Смирнова: Чи дивишся ти серіали? Які? Чи зовсім нема часу на таке діло?

Сергій "Колос" Мартинюк: Дуже рідко дивлюся нові серіали. Частіше переглядаю старі. З останніх нових подивився "Фарго". А загалом переглядаю час від часу "Твін Пікс", "Х-Files" і мій улюблений ситком "Як я зустрів вашу маму". В останньому, на мій погляд, як і в "Букварі", є відповіді на всі насущні питання людини. :)

Юля Смирнова: Що цінуєш у людях?

Сергій "Колос" Мартинюк: Людей. :)

Эл Вишнякова: Розкажи про кращий у життi секс. :)

Сергій "Колос" Мартинюк: Якщо все буде добре, якось покажу. :)

Галина Врадій: Часто впізнають на вулиці?

Сергій "Колос" Мартинюк: Часто впізнавали в Луцьку. А за останні сім місяців життя в Києві ще більше впізнають у Києві, як це не дивно. По дорозі до "Главреда" я встиг сфотографуватися з декількома шанувальниками на вході в метро та познайомитися з кришнаїтом Толіком, але Толік мене не впізнав. :)

Галина Врадій: Які подарунки від фанатів під час сольного туру тобі найбільше запам'ятались?

Сергій "Колос" Мартинюк: В останньому турі дарували дуже багато солодощів: торти, кекси… Тому мої плани — схуднути під час 30-денного туру — закінчилися повним крахом. Дякую вам.

Юля Смирнова: В тебе на сторінці багато фотографій рудих дівчат. Що можеш сказати про руденьких?

Сергій "Колос" Мартинюк: На моїй сторінці набагато більше музики. :)

Юля Смирнова: Коли в Рівне? Ми дуже чекаємо і любимо!

Сергій "Колос" Мартинюк: В Рівне ми завітаємо в рамках осіннього туру. До того, можливо, влітку виступимо на якомусь муніципальному святі: День молоді, День незалежності тощо. Слідкуйте за новинами.

Ростислав Ханюков: З ким із українських музикантів ти б хотів разом записати пісню?

Сергій "Колос" Мартинюк: Наразі ні з ким.

tanya_kogan: Як почуваєш себе в Києві? Змінилось ставлення до життя, музики з переїздом до столиці? Вже маєш улюблені місця?

Сергій "Колос" Мартинюк: В Києві я почуваю себе дуже добре. Місто на кручах мені подобається своїми контрастами і нескінченою кількістю нових маршрутів. Темп життя змушує і тебе постійно вигадувати нові пригоди на свою дупу.

Ставлення до життя і музики не змінилося — змінилися уявлення про свої сили і можливості змінювати хід життя. З 2004 року і по день сьогоднішній одним із найулюбленіших моїх місць у Києві є Маріїнський парк, щоправда, восени. Енергетично сильне місце.

Kateryna Flekevchuk: Сергію, думаю, багато ваших шанувальниць погодяться, що ваш голос в акустичних проектах має магічний заспокійливий ефект. Чи не думали ви записати щось для найменших шанувальників, щоб від народження прививати їм хороший смак в музиці? І як взагалі ставитеся до діточок?

Сергій "Колос" Мартинюк: Для діточок я планую, коли буде трошки більше часу, написати якусь книгу. Спочатку у хорошому розумінні протестую її на рідному братові, а далі — буде видно. Може, мені судилося стати видатним дитячим письменником і новим Всеволодом Нестайком. :)

Анатолій Котлюк: Сергій, куди поділося золото партії?

Сергій "Колос" Мартинюк: Толік, запитай в єпархії. :)

Фото Владислава Мусієнка