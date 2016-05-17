Украинские кинопродюсеры оказались в центре внимания Каннского кинофестиваля — Игорь Янковский

На следующий день после открытия Каннского кинофестиваля, 12 мая, Госкино Украины при поддержке мецената Игоря Янковского провело первый в истории Канн бизнес-ланч для украинских и зарубежных кинопродюсеров MEET UKRAINIAN PRODUCERS!

Итоги первой столь масштабной встречи профессиональных кинематографистов в формате непринужденного общения превысили ожидания организаторов. На деловой прием в отель Raddison Blu в Каннах пришло более 70 гостей, большинство из которых — известные во всем мире иностранные продюсеры и режиссеры. "Желаю всем гостям открыть для себя новую Украину и найти надежных партнеров для реализации самых смелых проектов в области кинематографа", — приветствовал гостей мероприятия меценат Игорь Янковский.

По итогам бизнес-ланча о желании сотрудничать со своими украинскими коллегами заявили кинематографисты из Италии, Франции, Германии, Швеции, Литвы, Польши и даже из таких "экзотических" для украинской киноиндустрии стран, как Индия и Австралия.

"Украинское кино сейчас находится на подъеме. Только при поддержке государства сейчас реализуется около 50 проектов. Для нас, как для государственного органа очень важно создать платформу, на которой украинские продюсеры могли бы находить партнеров за рубежом, чтобы в копродукции создавать новые фильмы", — заявил глава Госкино Украины Филипп Ильенко во время открытия бизнес-ланча.

Не забыли и о молодом поколении украинских кинематографистов, которые подают большие надежды. Свои проекты иностранным продюсерам представили молодые режиссеры, члены объединения "Современное украинское кино" (СУК) Никон Романченко и Нариман Алиев, фильм которого участвовал в Берлинском кинофестивале.

"Эти ребята делают первые шаги в кинематографе и для нас очень важно поддержать их на этом этапе. Именно для этого мы уже четвертый год подряд финансируем проведение в Украине Национального конкурса короткого метра, успешно провели Всеукраинский конкурс позитивного кино "Украина. Путь к миру!". Финалистов и победителей мы традиционно привозим на такие крупные кинофестивали как Берлинский и Каннский, чтобы они могли найти себе зарубежных партнеров и продолжали снимать кино", — подчеркнул во время своего выступления Игорь Янковский.

Именно в сотрудничестве с СУК и Национальным центром А. Довженко общественная организация "Инициатива во имя будущего" начала проект "Короче, Канны": при поддержке Игоря Янковского во Францию для непосредственного участия в работе Кинорынка на 69-о Каннском кинофестивале отправились 10 подающих надежд молодых режиссеров. Они получили возможность лично представить свои картины на Кинорынке Marche du Film в секции короткометражных фильмов.

Виктор Андрущенко