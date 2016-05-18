Гройсман посоветовал, как определить город для проведения "Евровидения-2017"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для определения города, в котором пройдет международный песенный конкурс "Евровидение-2017", нужно организовать всеукраинский конкурс среди мегаполисов-претендентов.

Об этом он сообщил журналистам в Одессе, пишет Укринформ.

По его словам, соответствующий отбор должен быть публичным.

"Где именно будет конкурс, следует решать не на уровне правительства", — отметил чиновник.

Также глава Кабмина подчеркнул, что "сами города должны это определить на основе того, какой из них имеет лучшие условия". "Кто такие условия создаст, там и будет конкурс", — добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская исполнительница Джамала (Сусана Джамаладинова) победила на "Евровидении-2016", выборов право на проведения следующего конкурса на территории Украины.