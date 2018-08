Волонтер потролил "бредни Киселева" о Джамале: жалкие пуки великорусской бензоколонки

Тема "Евровидения" и победы в нем представительницы Украины Джамалы еще долгое время будет на слуху, особенно беспокойство России по этому поводу.

Создатель волонтерского проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега потролил на своей странице в Facebook размышления российского пропагандиста Дмитрия Киселева относительно победы Джамалы.

"Посмотрел бредни Киселева про Джамалу. Ну что же. Как всегда отработали хорошо. Особенно пранкеры. Вована777 и его кореша явно взяли на зарплату. Нашей тупоголовой власти давно пора научиться так работать", — написал Дейнега.

"В остальном же не умеют они проигрывать. Сами согласились на правила Евровидения, сами теперь на них пеняют. Вопрос, зачем тогда ехали если их там так не любят? Жалкие пуки великорусской бензоколонки", — иронизирует Виталий.

Он также добавил, что теперь все шансы проявить себя есть у Юрия Лозы.

"Жаль мне их. Да и, при всем уважении, Лазарев не тянул на первое место. Ну никак не тянул. Ждем на следующее Евровидение Юру Лозу. Он Моррисона обещал перепеть. С нетерпением жду его с каверами "Break on through" или "Riders on the storm". Ну прямо очень жду", — добавил Волонтер.

