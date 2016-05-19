Рудницкая о "Евровидении": возможность показать, что пропаганда РФ о кровожадных бандеровцах — миф

Провести "Евровидение-2017" в Украине — это хорошая возможность показать всему миру, что российская пропаганда всего лишь фикция.

Об этом рассказала художница, волонтер и президент творческого агентства "Территория А", Анжелика Рудницкая на чате в "Главреде".

Она также добавила, что не считает проведения "Евровидения" в Украине, когда в стране идет война, пиром во время чумы.

"У меня двоякие ощущения относительно масштабных мероприятий, но тогда надо говорить не только о "Евровидении", а о любом другом концерте, конкурсе красоты, фестивале, спортивных праздников, футбольных баталии и тому подобное. "Евровидение" максимально отстраняется от политики, и в Украине не будет шансов говорить во время проведения конкурса в эфиры о войне или о своих проблемах. Но у нас будет бы возможность воспользоваться этим большим музыкальным форумом как инструментом культурной дипломатии", — заявила Рудницкая.

Заслуженая артистка Украины считает, что это хороший шанс показать всему миру, что российская пропаганда всего лишь фикция.

"Наши гости со всего мира смогут убедиться, что российская пропаганда о том, как сейчас ужасно в Украине, о пустых полках магазинов, о кровожадных бандеровцах — не более, чем фикция. Возможно, ради этого нам нужно проводить "Евровидение". Помимо прочего, это будет способ объединить страну", — сказала художница.

Напомним, организаторы "Евровидения" не собираются пересматривать результаты конкурса.