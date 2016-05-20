Рудницкая о музыке: российские артисты отменяли свои выступления ради концертов "Територии А"

Сейчас в нашем обществе есть огромный спрос на все украинское, но большинство отечественных медиа продолжают жить в плену российской идеологии.

Так заявила художница, волонтер и президент творческого агентства "Территория А", Анжелика Рудницкая на чате в "Главреде".

На ее памяти украинская музыка переживала разные этапы. "Во времена "Території А", в конце 90-х, украинское в Украине было значительно популярнее российского. Когда ""Территории А" приезжала в какой-то город с гастролями, российским артистам приходилось отменять свои концерты. А российские продюсеры постоянно вели переговоры с нашей программой об участии российских музыкантов. После закрытия "Территории А", а также ряда менее популярных телепроектов, период расцвета украинской музыки, к сожалению, закончился, и украинские артисты начали искать для себя возможность дальше выступать, зарабатывать деньги и заниматься любимым делом".

Заслуженная артистка Украины считает, что сейчас в нашем обществе есть огромный спрос на все украинское. "Иногда им удавалось лучше реализовывать себя в России. Сегодня снова тенденция меняется: в обществе есть огромный спрос на все украинское, однако большинство отечественных медиа отстают от общественных запросов и живут в плену российской идеологии. Надеюсь, что гражданское общество и здесь выйдет победителем и сможет заставить СМИ быть более патриотично ориентированными. Когда сейчас я выступаю в Северодонецке, Лисичанске, Славянске, мне приятно встречать фанатов "Території А", которым так же не хватает украинской музыки в эфире, как и жителям Киева, Одессы, Чернигова, Луцка", — рассказала Рудницкая.

Относительно тех украинских артистов, которые сейчас активно выступают в России или выезжают за границу, Рудницкая заявила: "Каждый человек свободен в своем выборе, и мы не можем заставить кого-то оставаться в Украине, где приходится бороться, во многом себе отказывать, а не продолжать купаться в аплодисментах и роскоши. Как по мне, те, кто решил не оставаться в Украине, имеют другие приоритеты, и в шкале их ценностей деньги стоят выше любви к родной земле. Говорить со сцены "Я вас люблю!" и любить по-настоящему — это разные вещи. Хорошо, что война показала нам истинное лицо многих людей".

Напомним, Анжелика Рудницкая считает, что "Евровидение " — это возможность показать, что пропаганда РФ о кровожадных бандеровцах — миф.