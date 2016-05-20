В США умер основатель легендарной группы Beastie Boys

В четверг, 19 мая, в американском Денверсе на 53-м году жизни умер основатель и гитарист легендарной группы Beastie Boys Джон Берри.

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на данные издания Rolling Stone.

В то же время журналисты уточнили, что он скончался в хосписе, а страдал от лобной деменции.

"Отец музыканта подтвердил факт смерти сына. По его словам, здоровье Берри за последние несколько месяцев серьезно ухудшилось", — отметило РИА Новости.

Напомним, ранее в США на 58-м году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон, являвшийся легендой 90-х годов прошлого столетия. Узнать больше о жизни и творчестве исполнителя можно здесь.

Beastie Boys — хип-хоп-группа, которая была создана в 1979 году в Бруклине и выпустила восемь студийных альбомов, на ее счету — три премии Grammy. В 2012 году музыкальный коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.