В Минкульте рассказали, сколько Украина планирует потратить на "Евровидение-2017"

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина планирует потратить на проведение международного песенного конкурса "Евровидение-2017" 14,5 млн евро.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, пишет ТСН.

В то же время министр подчеркнул, что соответствующую сумму потратила страна-организатор прошедшего мероприятия — Швеция.

"В основном, это абсолютно спонсорские средства различных медиакомпаний, спонсоров. Так происходит практически всегда... проведение "Евровидения-2017" — это не только расходы для города, который будет принимать конкурс, но и заработок", — отметил Нищук.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для определения города, в котором пройдет "Евровидение-2017", нужно организовать всеукраинский конкурс среди мегаполисов-претендентов.

Видео: ТСН