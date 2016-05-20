В Минкульте рассказали, сколько Украина планирует потратить на "Евровидение-2017"

Город, который примет конкурс, может на нем заработать, отметил Нищук.
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина планирует потратить на проведение международного песенного конкурса "Евровидение-2017" 14,5 млн евро.
Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, пишет ТСН.
В то же время министр подчеркнул, что соответствующую сумму потратила страна-организатор прошедшего мероприятия — Швеция.
"В основном, это абсолютно спонсорские средства различных медиакомпаний, спонсоров. Так происходит практически всегда... проведение "Евровидения-2017" — это не только расходы для города, который будет принимать конкурс, но и заработок", — отметил Нищук.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для определения города, в котором пройдет "Евровидение-2017", нужно организовать всеукраинский конкурс среди мегаполисов-претендентов.
Видео: ТСН