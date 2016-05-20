Рудницкая о "Евровидении": если Россия решит не участвовать, Европа от этого не пострадает

Для участия в "Евровидении-2017", которое пройдет в Украине, России придётся вывести свои войска.

Об этом заявила художница, волонтер и президент творческого агентства "Территория А", Анжелика Рудницкая на чате в "Главреде".

"Поскольку между странами идет война, то России придется подумать, кого она отправит на "Евровидение-2017". Если Россия решит не участвовать, Европа от этого не пострадает. Ведь именно из-за войны в прошлом году Украина не принимала участия в "Евровидении", — отметила Рудницкая.

Ну, а если наша соседка всё-таки решить участвовать в песенном конкурсе, то ей придётся подписать акт о капитуляции, считает артистка. "А если Россия принципиально захочет участвовать в "Евровидении", то у нее есть прекрасный план действий: вывести свои войска из Донецкой, Луганской области и Крыма, подписать акт о капитуляции, компенсировать Украине материальные потери, и тогда любой их представитель сможет приехать к нам на музыкальный форум", — заявила Рудницкая.

Напомним, Анжелика Рудницкая считает, что сейчас в нашем обществе есть огромный спрос на все украинское, но большинство отечественных медиа продолжают жить в плену российской идеологии.