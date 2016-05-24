Русский писатель о Ефремове: Он и есть русская культура

Российский писатель Максим Кантор вступился за актера Михаила Ефремова, назвав его "русской культурой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодняшнее время интересно тем, что появился в стране подлинный народный артист, и больше того — появился большой художник, воплощающий лучшее, что есть в народной культуре. Михаил Ефремов. Он и прежде был - и вдруг засверкал", — написал Кантор.

"Сказать, что Ефремов "предал народ", как путинские соловьи умеют, нереально: он сам — народ, уж народнее некуда. Он не стесняется быть народом, вот в чем штука. И то, что "следователь Тихонов" демонстрирует воплощенную справедливость — и это, в сочетании с гражданской позицией артиста и с его абсолютно народным взглядом на бытовую культуру — создало такого героя, которого русское искусство последних лет тщилось родить, а не могло. В идеологической пробирке всякая дрянь родится. А Ефремов — вот появился такой, сам по себе. Он и есть русская культура", — резюмировал писатель.

Напомним, известный российский актер, ведущий и режиссер Михаил Ефремов записал новый хит о России.