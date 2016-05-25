Шендерович объяснил, почему в России положение Путина стабильно

В РФ положение президента страны Владимира Путина делает стабильным чрезвычайная инфицированность русских имперской идеей.

Об этом российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович сообщил в интервью журналистке Марии Ноэль, пишет "Гордон".

По его словам, "Украина не Россия" в том смысле, что украинское государство антиимперское.

"… классика российской ментальности, это крепостные помещика Кирилла Троекурова из романа Александра Пушкина "Дубровский", которые гордились барином, от "которого все дрожат", — отметил литератор.

Шендерович подчеркнул, что поэтому украинцы справедливо считают граждан РФ рабами. "Исходя из европейской парадигмы, мы рабы и есть. Ну не рабы, может быть, буквально… А мы холопы. То есть, ну какие-то права по сравнению с рабами у нас есть", — добавил он.

Напомним, ранее российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) заявил, что даже если в России произойдет революция, президента Владимира Путина свергнут и на его место придет демократ, он может стать новым диктатором.

Видео: Мария Ноэль