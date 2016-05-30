Голливудская актриса посетила Краматорск

Голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Эшли Джадд прибыла в украинский Краматорск с трехдневным визитом.

Об этом сообщила директор арт-кафе "Фиеста" Людмила Сахно местному изданию "Восточный проект".

По данным издания, актриса общалась с переселенцами, проводила мастер-класс, делала селфи и много общалась с горожанами.

"Она очень клевая, ходит босиком везде, не только по земле, но и по условно чистым полам внутри помещений, легко соглашается на селфи со всеми и общение, полное отсутствие пафоса, кушала сидя по-турецки на земле в одном из Краматорских дворов, улыбаясь проходящим мимо людям и приветствуя их " Hello, I'm Ashley", — прокомментировала директора кафе Наталия Каракутс.

Слідом за Орландо Блумом Краматорськ відвідала ще одна зірка Голлівуду Ешлі Джадд. Welcome! pic.twitter.com/6wNQX7zzcI — Ukrinform (@UKRINFORM) 30 мая 2016 г.





Напомним, голливудский актер Орландо Блум неожиданно побывал на Донбассе и едет в Киев.