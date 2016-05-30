Российский журналист назвал худший кошмар в жизни Путина

В Украине события во время Евромайдана напоминали август 1991 года в Москве, во время борьбы с ГКЧП.

Об этом известный музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий заявил в интервью на радио "Вести".

Он рассказал, приезжал в Киев в середине декабря 2013 года, и смог сравнить впечатления от украинского Майдана только с событиями августа 1991-го года в Москве.

"Майдан произвел на меня потрясающее неизгладимое впечатление. Я был в полном телячьем восторге. даже не помню, когда в последний раз какие-то события общественной публичной жизни меня приводили в такое волнение. Наверное, это было в Москве в августе 91 года. Там я тоже принимал активное участие, во всех этих баррикадных акциях, и это тоже было очень круто. Была, бесспорно, лучшая вечеринка в Москве за все время существования этого города".

Троицкий отметил, что сейчас настроение в украинской столице совсем другое.

"Людям довольно горько, многие разочарованы тем, что происходит, что вместо победного марша к новым вершинам свободы происходит невнятное муторное топтание. Опять олигархия, опять бюрократия, опять песня про белого бычка", — отметил журналист.

"Меня это, естественно очень огорчает, потому что я всегда болел за Украину. Не только потому что я Украину люблю и желаю народу Украины всего самого лучшего, но и потому не в последнюю очередь, что считают, что нет для Владимира Путина худшего кошмара в его жизни, чем процветающая, свободная, благополучная, цивилизованная и всем довольная Украина. Вот это будет для него просто шах и мат. Поэтому мне очень хочется, чтобы Украина была счастлива и у нее все получилось. И когда я вижу, что это счастье по-прежнему где-то за горами и за болотами, от этого становится очень плохо", — добавил Троицкий.

Напомним, ранее российский журналист рассказал, что будет, когда Путин "улетит на Альфу Центавра".