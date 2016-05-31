В Польше радикальные националисты сорвали концерт "Гайдамаков" из-за песни об УПА

Польские радикалы выступили против концерта украинской рок-группы "Гайдамаки" в Польше.

Об этом сообщает ZIK.

Они разместили в интернете петицию, где указали, что музыканты прославляют воинов УПА и выступают на таких фестивалях, как "Бандерштат".

Первопричиной послужила исполняемая музыкантами песня "Сумний святий вечір", из-за которой начался сбор подписей про запрет коллективу на выступление в стране. Песня является народной рождественской колядкой времен УПА, в которой присутствует строчка о том, что парень пошел служить к Бандере.

Документ с просьбой о запрете концерта украинского коллектива распространили по всей Польше. Петиция собрала только 600 подписей, но выступление музыкантов в Томашеве было отменено.

Сами жители города были очень удивлены, так как они в группе никаких претензий не имеют. А вот одним из инициаторов петиции оказался некий Арек Пшевалка. Судя по постам парня в социальных сетях, он придерживается взглядов и идей польских радикальный националистов.

Сами же музыканты коллектива "Гайдамаки" говорят, что подобные конфликты возникают не первый раз, когда их творчество хотят использовать, чтоб поссорить поляков и украинцев. В прошлом году причиной для скандала послужило название группы.

"Гайдамаки" уверены, что, несмотря на инцидент, концерт все-таки состоится, но когда еще не знают.

Напомним, "Гайдамаки" и Андрей Макаревич презентовали совместный клип.