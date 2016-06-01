Шендерович рассказал о "ноже у горла" Путина

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что санкции Запада (введены против страны из-за агрессии в отношении Украины — ред.) являются "ножом у горла" президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

В то же время литератор подчеркнул, что вся политика главы государства сейчас направлена на отмену ограничительных мер.

"Экономика России деградирует. Страна выброшена вон из всех серьезных международных структур и стоит на пороге довольно неприятных экономических потрясений", — отметил Шендерович.

По его мнению, все, что делает президент России, — направлено на отмену санкций. "Но думаю, что при Путине этого уже не случится", — добавил публицист. "… Крым он вернуть не может. Он — нет", — cчитает собеседник журналистов.

Напомним, ранее российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) заявил, что даже если в России произойдет революция, президента Владимира Путина свергнут и на его место придет демократ, он может стать новым диктатором.