Джоан Роулинг покажет жизнь взрослого Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг спустя восемь лет затишья анонсировала пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя" — сиквел романа в двух частях.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского издания bestin.ua.

Писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере, а также самая богатая женщина Англии Джоан Роулинг спустя восемь лет сдалась.

Увидеть, что случилось с главным героем и его семьей спустя 19 лет после событий "Даров смерти" можно будет в лондонском театре Palace уже этим летом, а сегодня Роулинг представила исполнителей ролей Гарри, Джинни и их сына Альбуса.

Повзрослевшего Гарри Поттера, который теперь работает в Министерстве Магии, сыграет 36-летний актер популярного в Лондоне спектакля "Любители истории" Джейми Паркер, его супругу Джинни — 47-летняя звезда пьес "Макбет" и "Двенадцатая ночь", фильмов "Секс, наркотики и рок-н-ролл" и "Отель Мэриголд. Заселение продолжается" Поппи Миллер, а второго сына пары Альбуса — Сэм Клемметт.

Напомним, по роману Джоан Роулинг выйдут три фильма.