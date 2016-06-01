В Украину приехали организаторы "Евровидения" для сотрудничества

В Украину прибыла делегация Европейского вещательного союза для передачи правил и условий проведения "Евровидения" в 2017 году.

Об этом пишут Вести.

Министр культуры Евгений Нищук рассказал, что делегация привезла с собой правила проведения конкурса, которые намерена передать украинской стороне.

Он также сообщил, что на данный момент делегация проводит встречу с руководством Национальной телекомпании. Нищук добавил, что после получения условий проведения конкурса и их изучения можно будет определиться с проведением конкурса и городом, который его примет.

Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после победы Джамалы. Ожидается, что для определения города, который примет конкурс, будет проведен конкурс.

Напомним, в Минкульте рассказали, сколько Украина планирует потратить на "Евровидение-2017".