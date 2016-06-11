Певица Адель рассказала, что думает о песне Джамалы

Британская поп-певица Адель заявила, что ей очень понравилась песня Джамалы "1944", которая победила на "Евровидении-2016".

Об этом передает портал 112.ua.

Видео с концерта в Амстердаме, на котором Адель сделала это признание, опубликовано на странице мальтийской радиостанции Bay в Facebook.

Выступая 6 июня в столице Нидерландов, певица спросила у зрителей, которые стояли рядом со сценой, откуда они приехали. Узнав, что они с Мальты, Адель сказала, что ей всегда нравилось, как страна выступает на "Евровидении". Певица положительно оценила выступление представительницы Мальты на прошлом конкурсе.

"И эта песня-победительница мне тоже очень понравилась", — добавила Адель.

Напомним, Universal Music Group заинтересовался творчеством Джамалы.