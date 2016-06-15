Оскароносный режиссер возглавит жюри Одесского кинофестиваль

Жюри международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля возглавит обладатель премий "Оскар" и BAFTA, британский кинорежиссер, сценарист Кристофер Хэмптон.

Об этом было объявлено на пресс-конференции Одесского международного кинофестиваля, передает Эспрессо.ТВ.

Кристофер Хэмптон является членом Британского Королевского литературного сообщества, командором Ордена Британской империи.

По сценариям Гемптона были сняты такие известные фильмы, как "Искупление", "Опасные связи", "Мэри Райли", "Полное затмение".

Статуэтку "Оскар" Хэмптон получил за адаптированный сценарий к "Опасным связям" Стивена Фрирза. В качестве режиссера драматург поставил три фильма. В 1995 году жюри Каннского кинофестиваля отметило его фильм "Кэррингтон" Особым призом жюри.

Одесский кинофестиваль будет проходить с 15 по 23 июля.

Напомним, 5-й Одесский международный кинофестиваль: гости покрасовались на красной дорожке.