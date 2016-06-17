Коронация слова 2016: стали известны имена победителей

В Киевском театре оперетты состоялась 16-я торжественная церемония награждения Международного литературного конкурса "Коронация слова".

Во время церемонии 49 лауреатов получили свою награду в номинациях "Романы", "Киносценарии", "Пьесы", "Песенная лирика", "Детская номинация".

Это были как награды в традиционных номинациях, так и специальные награды отдельным авторам от издательств, литературных клубов, университетов, Союза писателей Украины и отдельных представителей культуры, бизнеса, государственных учреждений.

Первую премию в номинации "Романы" получила Пахомова Татьяна за свое произведение "Я, ти і наш мальований і немальований Бог". Первое место в номинации "Киносценарии" в этом году решено не присуждать, а вот почетное 2 место получил Шворак Михаил из за произведение "Бурхливі води". Первое место в номинации "Пьесы" завоевал произведение "Рождество" Оксаны Драчковской из Черновцов, а в номинации "Песенная лирика" 1 место получила киевлянка Оксана Самара за произведение "Невидиме".

В рамках проекта "Коронация слова" было награждение лауреатов премии "Золотой писатель Украины", которая предоставляется писателям романистам, чьи романы получили широкое признание в Украине и в мире, а суммарный тираж изданных произведений автора составил более 100 000 экземпляров. В этом году список "Золотой писатель Украины" пополнился новыми именами — Тимур Литовченко, Сергей Пономаренко, Любко Дереш, Дара Корней, Владимир Лис, Алла Серова , Анна Чубач и Сергей Ухачевський.