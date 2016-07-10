Юрий Лоза обвинил Запад в конфликте между Украиной и Россией

62-летний российский музыкант и композитор Юрий Лоза, который в последнее время отличается резонансными комментариями, заявил, что события Евромайдана стали причиной конфликта между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

По его мнению, российско-украинские отношения были испорчены искусственно, а разгоревшийся конфликт принес пользу США. Русские и украинцы "один народ", а конфликт между странами выгоден Западу.

"Понятно же, что кому-то нужно было нас поссорить. Если мы оглянемся на долгую историю совместного существования, то увидим, что были периоды, когда мы сильно дружили, и были периоды, когда мы сильно враждовали. Всякое бывало. Нужно отбросить всю эту шелуху сейчас. И понять... Вот, например, у меня высшее экономическое образование, я на все смотрю через сферу каких-либо цифр. Это дает мне право утверждать, что конфликт не принес пользы ни Украине, ни России... В первую очередь [принес пользу] Америке, которая, в общем-то, все это дело и поддерживала. Они сейчас сидят и потирают руки, потому что для Америки любой бардак в Европе – это новые деньги, ведь во всём мире люди прячут деньги в долларах. Это я вам как экономист говорю. Поэтому Америка развязала около 50 конфликтов в последние несколько десятков лет. Во время всех этих конфликтов люди прятали свои капиталы в американских банках. Посмотрите материалы по этой теме, и вам все станет понятно", — заявил он.

"Вы собрались идти в Европу, не подготовившись к этому, и тут начался бардак. С чего? Потому что ваше правительство: Азаров и Янукович сказали, что мы не готовы пока. Прикинуться бедным родственником – это одна история, а совсем другая история — прийти туда как равный член. Когда Украине пообещали безвизовый въезд, Янукович не подписал этот документ только потому, что там было очень много всяких несуразностей. Единственное, что он просил от украинского общества — это времени на то, чтобы разобраться с этим вопросом: "дайте год-два, и мы все вопросы решим". Нет, нужно было скинуть Януковича, причем совершенно нелегитимным путем, нужно было устроить эту кровавую баню, Майдан…", — отметил музыкант.

"Лучше посмотрите на конечные результаты, а не на количество специалистов. При Азарове экономика росла, у него было где-то 5-8% прироста каждый год, а сейчас она только рушится. Вам всё время рассказывают, что кто-то сожрал ваше сало. А на самом деле ваше сало едят ваши же люди, которые вами управляют. Поймите меня правильно: если искать внешних врагов и все валить на них, на Россию, на Донбасс, на сепаратистов, на Кадырова, на кого-то ещё, то таким образом можно отвести внимание людей от реальных проблем и от тех, которые их создали", — заявил Лоза.

Напомним, политолог Сергей Таран заявил, что угроза широкомасштабной войны — это единственный инструмент влияния России на Украину.

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