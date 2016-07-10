В Тернополе проходит самый масштабный фестиваль лета: опубликовано видео

На Тернопольщине проходит самый масштабный фестиваль этого лета "Файне мисто". Он собрал почти 100 украинских и зарубежных групп.

У основных сцен фестиваля раскинулся тысячный палаточный городок. Там есть спортзал под открытым небом, душевые и даже детская зона. Также функционирует полевая кухня, заработанные средства с которой пойдут на помощь в зону АТО, сообщает телеканал 24.

На фестивале работают шесть сцен. На каждой выступают группы различных музыкальных направлений: от тяжелого металла до романтического рока, лаундж и хаус-выступлений диджеев. На фестивале выступят победители "Евровидения 2006" – группа Lordi.

Фестиваль завершится в воскресенье ночью, однако палаточный городок будет функционировать еще до вторника.

Напомним, Известный российский тележурналист Леонид Парфенов посетил джазовый фестиваль во Львове Alfa Jazz Fest, где признался в любви к творчеству Святослава Вакарчука.

Видео: 24tv.ua