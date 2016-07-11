Украинский прием оказался в центре внимания на кинофестивале в Карловых Варах — Игорь Янковский

Впервые в истории Карловарского кинофестиваля состоялась презентация украинского кино, организаторами которого стали глава Госкино Филипп Ильенко и основатель Общественной организации "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский. Прошедшее 6 июля событие собрало именитых продюсеров, режиссеров, директоров и отборщиков международных кинофестивалей, которые были заинтересованы в сотрудничестве со своими украинскими коллегами.

"Мы последовательно поддерживаем отечественный кинематограф, и планируем усиливать эту работу. В сотрудничестве с Госкино Украины мы уже в этом году успешно провели деловую встречу Meet Ukrainian Producers в Каннах, организовали Презентацию украинского кино в Карловых Варах. Уверен, что через некоторое время все эти усилия превратятся в новые яркие фильмы", — рассказал Игорь Янковский о поддержке украинского кино.

"Для украинского кинематографа очень важно сотрудничество с нашими ближайшими соседями. Поэтому участие представителей нашей страны в работе крупнейшего в Восточной Европе кинофестиваля в Карловых Варах является принципиальным. И мы благодарны Игорю Янковскому за поддержку наших инициатив", — скала глава Госкино Филипп Ильенко. Он подчеркнул, что украинская киноиндустрия переживает сейчас этап подъема и создание фильмов в копродукции может быть выгодным всем участникам.

В итоге, гости украинского приема сошлись во мнении, что сотрудничество европейских и украинских режиссеров и продюсеров станет важным импульсом для развития не только киноиндустрии Украины, но и наших ближайших соседей: Польши, Чехии, Румынии и др.

После успешного подведения итогов украинского приема, все желающие посмотрели фильм Виталия Манского "Родные", который в этом году представлял Украину в конкурсной программе кинофестиваля, в секции документального кино. Созданный в сотрудничестве Украины, Германии, Эстонии и Латвии, этот международный проект рассказывает историю собственной семьи режиссера.

Благодаря поддержке мецената Игоря Янковского, на премьере ленты в Карловых Варах смогли побывать члены съемочной группы фильма и, в частности, его главная героиня — мать режиссера Виталия Манского из Львова. Его родные, которые живут во Львове и Одессе, Донецке и Севастополе оказалась разделенной на части из-за аннексии Крыма и боевыми действиями на Востоке Украины. Сквозь призму своей семьи режиссер не только показывает трагедию украинского общества, но и пытается найти пути ее решения. Благодаря поддержке Игоря Янковского презентовать фильм во время премьерного показа в Карловых Варах смог не только режиссер, но и участники съемок, в частности, его главная героиня — Виктория, мама Виталия Манского.

Юлия Ткач