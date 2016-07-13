Одесса указала локации для проведения "Евровидения-2017"

В официальной заявке на участие в отборе городов на право проведения "Евровидения-2017" Одесса указала стадион "Черноморец" как главную арену песенного конкурса.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Церемонию официального открытия (закрытия) конкурса, проход по красной дорожке официальных делегаций предлагается осуществить на Аркадийской аллее. Официальная часть открытия и концертно-развлекательная программа могут быть проведены на выбор в двух развлекательных клубах Аркадии.

Проведение официальных вечеринок "Евровидения" возможно на территории Евроклуба, который может расположиться в Карантинной Аркаде, Зеленом театре или на стадионе "Спартак", говорится в заявке.

Организовать Городок "Евровидения" предлагается на Приморском бульваре или в парке культуры Шевченко.

Кроме этого, Одесса в своей заявке предлагает организовать специальный маршрут круизного лайнера, который доставит туристов и гостей конкурса из стран Европы в Одессу. В период самого мероприятия лайнер можно будет использовать как отель или еще одну локацию площадки Еврогородка.

Напомним, символом "Евровидения-2017" может стать Петриковская роспись.